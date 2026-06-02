Flávio Bolsonaro buscará acuerdo comercial con los EEUU si gana las elecciones en Brasil

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São Paulo, 2 jun (EFE).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro se comprometió este martes a buscar un acuerdo comercial con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, si gana las elecciones de octubre.

«Brasil y EE.UU. volverán a tener una relación de alto nivel y de largo plazo, con derecho al mayor acuerdo comercial (y) de inversiones de la historia», escribió en un mensaje en redes sociales dirigido a Trump.

En ese sentido, Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, prometió una «inundación» de inversiones estadounidenses en Brasil «por el bien» de ambas naciones.

Además, el senador agradeció a Trump sus «palabras respetuosas», en referencia a un mensaje publicado más temprano por el presidente en el que este menciona la reciente visita del brasileño a la Casa Blanca y lo llama «un buen hombre joven que ama a su país».

Este cruce de mensajes llega el mismo día en que la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. recomendara aranceles del 25 % sobre las importaciones brasileñas por supuestas prácticas de competencia desleal en el país sudamericano.

Bolsonaro dijo que durante su viaje a EE.UU. rechazó medidas de este tipo y hoy envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, para pedirle que no impongan aranceles porque estos dañarían la economía.

Sin embargo, durante un acto, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el principal rival del senador en los próximos comicios, lo acusó de ser el responsable y lo llamó «traidor» por pedir intervenciones extranjeras.

Al mismo tiempo, la Presidencia emitió un comunicado en el que apunta a «la expectativa de que las recomendaciones no se conviertan en aranceles efectivos», ya que la Oficina comercial estadounidense dio de plazo hasta el 15 de julio para llegar a un acuerdo.

Hace un año, la Casa Blanca impuso aranceles del 50 % sobre las importaciones de la nación sudamericana para tratar de frenar el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), aliado de Trump.

Los hijos del exmandatario, quienes habían solicitado medidas contra las autoridades brasileñas, celebraron en su momento el anuncio de los aranceles como una forma de presión.EFE

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