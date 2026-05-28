Flávio Bolsonaro celebra la designación de bandas criminales brasileñas como terroristas

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Río de Janeiro, 28 may (EFE).- El senador y precandidato a la presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro calificó este jueves como un «gran día» tras conocer la designación de las principales organizaciones criminales brasileñas como terroristas, por parte del Gobierno de Estados Unidos.

El Departamento de Estado anunció este jueves la designación del Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) a partir del 5 de junio de 2026.

«Gran día», escribió en sus redes sociales el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado a 23 años de prisión por intento de golpe de Estado, poco después de que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, hiciera la declaración.

La decisión se tomó bajo el argumento de que ambos grupos están considerados como «las organizaciones criminales más violentas de Brasil» y con una influencia que se extiende por todo el continente hacia los EE. UU.

La decisión fue divulgada un día después de que Flávio Bolsonaro se reuniera en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y dos días después de su encuentro con Trump en la Casa Blanca.

Según el senador, durante esas reuniones defendió la necesidad de que Washington calificara a las dos mayores organizaciones criminales de Brasil como grupos «narcoterroristas», al considerar que cumplen los requisitos para esa designación.

La declaración de Washington supone un endurecimiento de la política estadounidense hacia el crimen organizado transnacional y abre la puerta a sanciones financieras y restricciones de movilidad contra integrantes y colaboradores de estas facciones.

Además permitirá a las autoridades estadounidenses aumentar la presión sobre las redes de financiamiento y apoyo de ambas organizaciones.

La medida supone un respaldo a una de las principales banderas de campaña de Flávio Bolsonaro, quien disputará las elecciones presidenciales de octubre con un discurso centrado en el endurecimiento de las políticas de seguridad y el combate al crimen organizado.

Asimismo se opone a las intenciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo Gobierno solo considera terroristas a las bandas que reciben esa clasificación por parte de la ONU.

Para el Gobierno brasileño existe además preocupación por las implicaciones diplomáticas de la medida.

Según explicó el canciller Mauro Vieira ante la Cámara de Diputados en marzo, la medida puede amparar la aplicación de sanciones contra empresas e instituciones brasileñas y podría «permitir que el ejército de Estados Unidos invadiera territorio brasileño».

La decisión del Gobierno estadounidense puede representar un empujón en la imagen del ultraderechista que se ha visto opacada tras la divulgación de sus vínculos con el banquero Daniel Vorcaro, actualmente preso, para financiar la película biográfica de su padre.

Vorcaro, era el dueño del Banco Master, liquidado extrajudicialmente por el Banco Central de Brasil en noviembre del año pasado por sospechas de fraudes millonarios y ocultación de patrimonio.

Antes de que se divulgara la noticia sobre los vínculos del senador con el banquero Flávio Bolsonaro había asegurado en público que no conocía al empresario.

Según la última encuesta de Datafolha, Lula tiene el 47 % de las preferencias, mientras el ultraderechista cuenta con el 43 % de los apoyos en una eventual segunda vuelta, frente al empate del 45 % registrado en el anterior sondeo para ambos aspirantes. EFE

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