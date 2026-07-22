Flávio Bolsonaro cuestiona la fiabilidad del sistema de votación brasileño

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El precandidato presidencial derechista Flávio Bolsonaro cuestionó la fiabilidad del sistema de votación electrónica de Brasil con argumentos desmentidos por la autoridad electoral, similares a los que llevaron a la inhabilitación política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

En un encuentro privado la noche del martes, Flávio Bolsonaro vinculó ante diplomáticos las urnas electrónicas a la empresa Smartmatic y denuncias de fraude electoral en Venezuela, asegurando apoyarse en documentos de la CIA.

«Muchas de las máquinas utilizadas en las elecciones brasileñas provienen de esa misma empresa venezolana», dijo en el evento en Brasilia, organizado por una consultora de comunicaciones, según extractos divulgados por la prensa.

El precandidato afirmó que Smartmatic es una firma venezolana, pero se trata de una multinacional que fue fundada por venezolanos en Estados Unidos y que brindó servicios durante elecciones en Venezuela.

«No estoy cuestionando el sistema electoral brasileño, sino que pido que todos los países envíen el mayor número posible de observadores a nuestras elecciones» de octubre, agregó.

Enfrentará en los comicios al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, que buscará la reelección.

Las declaraciones de Flávio Bolsonaro recordaron un episodio de julio de 2022, cuando el entonces presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) convocó a decenas de embajadores al Palacio de la Alvorada y atacó sin pruebas la seguridad de las urnas electrónicas.

Aquella reunión, meses antes de perder las elecciones frente a Lula, llevó al Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2023 a declararlo inelegible durante ocho años por «abuso de poder» y desinformación.

El TSE ha calificado de «falsas» las versiones en redes sociales según las cuales Smartmatic provee urnas o programas informáticos usados en las elecciones brasileñas.

Según un comunicado reciente del organismo, el sistema de votación usa medios propios y cifrados de comunicación, y en más de 20 años de funcionamiento nunca se comprobó manipulación ni fraude.

El equipo de precampaña de Flávio Bolsonaro negó que haya cuestionado la integridad del sistema de votación y afirmó que se limitó a relatar «hechos públicos», en una nota enviada a la AFP.

El senador, de 45 años, será proclamado el sábado oficialmente candidato presidencial del Partido Liberal de Bolsonaro en una convención en Sao Pablo, con la presencia del presidente argentino, Javier Milei.

ll/ffb/mr