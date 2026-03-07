Flávio Bolsonaro empata técnicamente con Lula en una segunda vuelta, según un nuevo sondeo

São Paulo, 7 mar (EFE).- Si los comicios fueran hoy, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, empataría técnicamente en una potencial segunda vuelta con el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien se consolidó como el principal nombre de la oposición para las elecciones de 2026, según un sondeo publicado este sábado.

Lula obtendría el 46 % de los votos en un escenario de balotaje, mientras que el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) se quedaría con el 43 %, solo tres puntos por detrás del actual presidente.

Dado que la margen de error es de dos puntos porcentuales, ambos candidatos se encuentran en un escenario de empate técnico, de acuerdo con la encuesta del Instituto Datafolha, realizada esta semana con entrevistas a 2.004 electores en 137 municipios.

Según el estudio, en el que se simularon cinco escenarios para una primera vuelta y siete para una segunda, Lula sigue al frente en todas las mediciones, pero su ventaja cayó significativamente.

En el sondeo anterior de diciembre, el mismo instituto le daba a Lula un 51 % frente a un 36 % de Flávio Bolsonaro, una distancia de quince puntos.

Sin embargo, esta encuesta fue realizada antes de que Flávio anunciara su precandidatura y cuando aún en la derecha brasileña se barajaban otros nombres, como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y la esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro.

Asimismo, la encuesta refleja una alta polarización en el rechazo: un 46 % de los encuestados afirmó que jamás votaría por Lula, mientras que la desaprobación de Flávio Bolsonaro se sitúa en un 45 %, según Datafolha. EFE

