Flávio Bolsonaro en Jerusalén: «Lula es antisemita»

2 minutos

Jerusalén, 27 ene (EFE).- El senador brasileño y candidato a la Presidencia Flávio Bolsonaro afirmó este martes en Jerusalén que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, es «antisemita», y añadió que se postula a las elecciones porque «Brasil necesita un reajuste moral y estratégico».

Durante su intervención en la segunda edición de la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo, Bolsonaro afirmó que «bajo la presidencia de Lula, la política brasileña sufrió un profundo fracaso moral».

«Seamos claros: Lula es antisemita. Esto no es un eslogan. No es una exageración. Se basa en sus ideas, sus asesores, sus palabras y sus acciones», añadió.

El senador indicó que su padre, el expresidente brasileño y líder de la ultraderecha Jair Bolsonaro -condenado y preso desde noviembre pasado por tramar un golpe de Estado-, «está hoy en prisión por persecución política, no por justicia, pero las ideas no se pueden encerrar ni las pruebas se pueden silenciar».

«Me postulo a la presidencia porque Brasil necesita un reajuste moral y estratégico en este nuevo momento», dijo Flávio Bolsonaro, para quien América Latina está protagonizando con Estados Unidos la construcción de «un nuevo modelo de cooperación internacional».

Dicho modelo, afirmó, incluye fortalecer los lazos entre Latinoamérica e Israel, tomando cono ejemplo la iniciativa de los ‘Acuerdos de Isaac’ de cooperación bilateral propuestos el pasado diciembre por el presidente argentino, Javier Milei.

Según Bolsonaro, si de él depende, Brasil los firmará en enero de 2027.

«Brasil no puede permanecer en silencio. Brasil debe elegir un bando en esta lucha global contra Israel y estar en la primera línea de la democracia contra la barbarie. Que quede claro que Brasil debe apoyar a Israel, al pueblo judío y a las democracias que luchan contra el terrorismo sin excusas», dijo el senador. EFE

mt/fpa

(vídeo) (vídeo)