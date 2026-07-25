Flávio Bolsonaro invoca a su padre y se apoya en Milei en el lanzamiento de su candidatura

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Carlos Meneses

São Paulo, 25 jul (EFE).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, lanzó este sábado su candidatura para las elecciones de octubre junto al mandatario argentino, Javier Milei, con la promesa de «rescatar» al país guiado por el legado de su padre, condenado y preso por golpismo.

El primogénito del líder ultraderechista brasileño fue proclamado aspirante a la Presidencia por el Partido Liberal (PL) ante decenas de militantes vertidos de verde y amarillo, en un espacio interior del estadio de fútbol Pacaembu, en la ciudad de São Paulo.

«Asumo hoy ante Dios y ante todos ustedes la misión de ser el candidato del Brasil del futuro», afirmó el senador, de 45 años, rodeado de diputados, senadores y gobernadores alineados con las tesis de su padre.

El gran protagonista de la jornada fue Jair Bolsonaro, inhabilitado, condenado a 27 años de cárcel y en prisión domiciliaria por tramar un golpe de Estado contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará la reelección y hoy lidera los sondeos.

«¡Vuelve, Bolsonaro!» fue uno de los gritos más oídos en la proclamación.

Fue Jair quien nombró a dedo a su primogénito como su sucesor político. Y Flávio, segundo en las encuestas, fue el primero en reivindicar el legado del capitán retirado del Ejército.

«Voy a honrar hasta el final todo lo que me enseñaste», manifestó el senador, trajeado y con camisa blanca, pero sin corbata, al dirigirse a su padre.

Milei ataca a Lula

Abogado de profesión, Flávio recibió el firme respaldo de Milei, uno de los más aclamados y cuyo discurso, leído, fue más largo y tuvo más público incluso que el del propio candidato del PL.

El mandatario argentino, previamente condecorado por el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, también presente, arremetió duramente contra Lula, a quien se refirió como «presidiario» y «ladrón», y al que acusó de «despilfarrar» el dinero de Brasil.

Milei no escondió sus intenciones en ningún momento y se sintió como en casa. Bailó desatado al lado de Flávio su versión de la canción ‘Panic Show’, de La Renga, y confió en que su presencia haya ayudado «a inclinar la balanza a favor del bien».

Dijo que el kirchnerismo es «la versión argentina» de Lula y, en este contexto, posicionó a Flávio, hijo de su «gran amigo» e «injustamente encarcelado» Jair Bolsonaro, como el único capaz de hacerle frente en las urnas.

«¡Confiamos en ti, Flávio, para poder parar a la basura socialista!», exclamó.

«Hoy el socialismo está siendo erradicado en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y esperamos que en octubre lo sea en Brasil», añadió Milei, impedido por el juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes de visitar a Jair Bolsonaro en prisión domiciliaria.

Milei también descalificó a De Moraes al llamarlo «basura calva».

Previamente, se pronunciaron los dirigentes del PL y se exhibieron videos de los hermanos del candidato: Eduardo Bolsonaro, autoexiliado en Estados Unidos al declararse víctima de una «persecución», y Carlos Bolsonaro, momento en el que Flávio rompió a llorar de la emoción.

Riñas familiares y sospechas judiciales

También participaron a distancia, con sendos videos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y la madrastra del senador, Michelle Bolsonaro, con la que ha firmado una tregua después de duros cruces de declaraciones públicas entre ambos.

Como el resto de participantes, Michelle Bolsonaro, figura clave para atraer el electorado femenino y evangélico, reivindicó primero a su marido y después deseó a su hijastro «sabiduría» y «coraje».

Las riñas familiares han sido uno de los motivos por los cuales Flávio ha perdido fuelle en los sondeos en las últimas semanas.

El otro, su conexión con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por un fraude millonario, epicentro de un escándalo que ha salpicado desde a jueces del Supremo a congresistas de diversas ideologías.

El aforo del evento, por motivos de seguridad, fue reducido, a pesar de que Flávio Bolsonaro había invitado a toda la militancia a acudir en masa al Pacaembu, publicando imágenes generadas por inteligencia artificial con las gradas del estadio llenas.

Pero la ceremonia ocurrió en un pabellón subterráneo del estadio. Entre el público, Kátia Araújo, profesora de 49 años, vino desde el estado amazónico de Roraima, en el extremo norte del país.

Vestida con un penacho con plumas verdes y amarillas, se declara con orgullo «mujer evangélica, indígena» y bolsonarista.

«Jair Bolsonaro es el mayor líder de la derecha y fue él quien escogió a su hijo para representarnos. Flávio es un hombre joven, dinámico, con conocimientos; adonde va representa a Brasil, sabe expresarse, habla inglés», expresó a EFE.

Araújo pretende ser candidata a diputada, aunque aseguró que Brasil «ya no es un país democrático», pese a que se han celebrado elecciones ininterrumpidas desde el fin de la dictadura militar, en 1985. EFE

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