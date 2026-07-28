Flávio Bolsonaro niega haber vinculado a Lula con el narcotráfico en un caso de calumnias

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São Paulo, 28 jul (EFE).- El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro negó haber vinculado al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el narcotráfico, al declarar este martes por escrito dentro de una investigación en su contra por calumnias.

El primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro tenía previsto comparecer hoy ante la Policía para declarar, pero el interrogatorio fue cancelado después de que sus abogados entregaran un escrito con el testimonio de su cliente.

En una nota divulgada a la prensa, la defensa alegó que las manifestaciones de Flávio bajo investigación «se insertan en el contexto del debate político y se refieren a posiciones públicas ampliamente discutidas en el ámbito nacional e internacional».

Asimismo, reclamaron que la denuncia contra el senador, interpuesta por la diputada Dandara Tonantzin, aliada de Lula, no tiene como objetivo «proteger» al dirigente progresista, sino hacer «política electoral».

El pasado 3 de enero, el aspirante del Partido Liberal aprovechó la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas de élite estadounidenses, para atacar a Lula.

«Lula será delatado. Es el fin del Foro de São Paulo (agrupación latinoamericana de partidos de izquierda): tráfico internacional de drogas y armas, blanqueo de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudulentas…», afirmó entonces.

Flávio, segundo en los sondeos de cara a las elecciones de octubre, por detrás de Lula, acompañó su manifestación con una foto de la captura de Maduro hecha con inteligencia artificial y otra de una noticia sobre la convocatoria de una reunión de urgencia del Gobierno brasileño para tratar el asunto.

Los abogados de Flávio alegaron que la publicación consta de dos partes diferentes.

De esta forma, separaron la frase «Lula será delatado», que justificaron como una hipótesis que no implica atribuirle delito alguno al gobernante brasileño; del resto, que se refiere a Maduro y a las acusaciones que afronta en la Justicia estadounidense, según explicaron.

«Dos frases distintas con contenidos y destinatarios diversos. La lectura conjunta de las dos oraciones no corresponde a la mejor interpretación», indicó el escrito entregado a las autoridades, según recoge CNN Brasil.

En este sentido, la defensa de Flávio Bolsonaro remarcó que su cliente no imputa al actual jefe de Estado «ningún crimen» y apenas levanta la posibilidad de que podría ser citado en el proceso contra Maduro en Estados Unidos.

Con todo, reafirmó su confianza en las instituciones al mismo tiempo que manifestó su «preocupación» con los intentos por judicializar el debate político.

La Policía Federal analizará ahora el contenido de la declaración y decidirá si abre nuevas diligencias en el caso.

La institución ya concluyó en junio pasado que Flávio Bolsonaro calumnió a Lula al atribuirle una serie de crímenes, pero el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, encargado del caso, ordenó escuchar al senador a petición de sus abogados, antes de remitir el caso a la Fiscalía para que decida si presenta o no una denuncia. EFE

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