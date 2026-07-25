Flávio Bolsonaro oficializa su candidatura presidencial en Brasil

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Asolado por una seguidilla de crisis políticas, el derechista brasileño Flávio Bolsonaro oficializa este sábado su candidatura para enfrentar al presidente Lula en las elecciones de octubre, en una convención en Sao Paulo del partido de su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro.

Con el presidente ultraliberal argentino Javier Milei como invitado, el Partido Liberal nombrará a Flávio Bolsonaro como candidato en medio de revelaciones sobre vínculos con un acusado de corrupción, peleas familiares, alianzas irresueltas y críticas por su posición ante un tarifazo de Estados Unidos a Brasil.

El senador Bolsonaro, de 45 años, se medirá con el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que a los 80 busca su reelección.

Ungido como sucesor por su padre luego de que lo encarcelaran por golpismo en 2025, Flávio Bolsonaro se propone a los votantes como la llave de un «cambio» para evitar un cuarto mandato no consecutivo de Lula.

«Estamos en un avión sin piloto», dijo la semana pasada en alusión al presidente.

Aunque en marzo llegó a empatar a Lula en encuestas tras recortarle 15 puntos, Bolsonaro perdió vigor en las últimas semanas: con el 48% de la intención de voto en segunda vuelta, el mandatario ahora tiene ventaja frente al 43% de su rival, según un sondeo publicado el viernes por Datafolha.

«Es un momento de debilitamiento para Flávio, (…) hay incertidumbre sobre la viabilidad de su candidatura porque el rechazo a su figura ha aumentado», dijo a la AFP Marco Teixeira, profesor de Ciencia Política de la Fundación Getúlio Vargas.

– Del banquero a la madrastra –

La mala racha empezó cuando el sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes que Flávio Bolsonaro envió a Daniel Vorcaro, un banquero arrestado por un megafraude financiero, para pedirle dinero para costear una película sobre su padre.

Un juez de la corte suprema ordenó el jueves investigar giros de Vorcaro para el filme. Bolsonaro negó tener «intimidad» con el banquero.

Otro frente se abrió en su propia familia en junio, cuando su madrastra Michelle Bolsonaro se quejó en redes por la «humillación» que le hizo sentir: «Me faltó al respeto y me maltrató por teléfono. (…) Dijo que no entendía nada de política».

La exprimera dama es clave para la conexión del bolsonarismo con el masivo electorado femenino y evangelista.

Flávio Bolsonaro divulgó el jueves un video pidiéndole disculpas, que ella aceptó en un gesto de reconciliación.

El derechista también busca alianzas con el experimentado «centrão» (gran centro) brasileño, un influyente conjunto de partidos conocidos por negociar su apoyo al oficialismo de turno a cambio de cargos y recursos parlamentarios. Pero algunos partidos ya anunciaron neutralidad para octubre.

La convención del Partido Liberal contará con Milei, figura de la derecha latinoamericana, a quien la justicia brasileña negó visitar en su prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro (2019-2022).

Un juez de la corte prohibió en julio a Flávio Bolsonaro visitar por tres meses a su padre y jefe político.

En otro tropiezo, Flávio Bolsonaro cuestionó el martes la fiabilidad del sistema de votación electrónica, con argumentos similares a los que llevaron a la inhabilitación del expresidente.

– Mirando hacia el norte –

Lula ha convertido las tensiones con Estados Unidos en eje de campaña y apunta a su rival como un «traidor» que apoya medidas comerciales del gobierno de Donald Trump contra Brasil.

Estados Unidos puso este mes dos rondas de aranceles a productos brasileños, tras un primer gravamen impuesto en 2025 como represalia por el juicio a Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Aquel primer castigo comercial, promovido ante Washington por un hermano de Flávio Bolsonaro, se revirtió en parte tras un diálogo entre Lula y su par estadounidense.

Ante los nuevos aranceles, Flávio Bolsonaro pidió en vano al gobierno de Trump «postergar» la medida hasta después de las elecciones, para no dar una «victoria política» a Lula.

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