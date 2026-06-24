Flávio Bolsonaro pide participar en una audiencia sobre los aranceles de EEUU a Brasil

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Flávio Bolsonaro, aspirante de la derecha en las presidenciales de octubre en Brasil, pidió participar en una audiencia en Estados Unidos que debatirá si Washington impone nuevos aranceles a la economía brasileña y dijo que defenderá mejor a su país que su rival, el presidente Lula.

Hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, el senador, de 45 años, presentó una solicitud para participar de una audiencia pública, prevista el 6 de julio y organizada por la oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR), según un documento consultado por la AFP.

La USTR propuso a inicios de mes imponer un arancel general del 25% a varios productos brasileños exportados a Estados Unidos, tras una investigación sobre supuestas prácticas comerciales desleales.

«Me inscribí en esta audiencia pública para representar los intereses de nuestro país», declaró Flávio Bolsonaro en un video publicado en redes sociales.

El tema arancelario se instaló en el debate brasileño a casi tres meses de los comicios, en los que Lula y Flávio Bolsonaro figuran como principales candidatos.

En mayo, ambos fueron recibidos por separado en la Casa Blanca por Donald Trump.

Poco después de la visita del senador, Washington designó como terroristas a los dos mayores grupos criminales de Brasil, y propuso una nueva ola de gravámenes, medidas fuertemente criticadas por el izquierdista Lula.

En 2025, Washington impuso aranceles punitivos del 40% a productos brasileños, luego de que Trump calificara como una «cacería de brujas» el juicio a su aliado político Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria por tentativa golpista.

Lula defendió la soberanía brasileña frente a esas decisiones, lo que le valió un repunte en su popularidad.

Flávio Bolsonaro, en cambio, acusó el martes al gobierno de «incompetente» y de utilizar la disputa arancelaria con fines electorales.

En su pedido para participar de la audiencia, el senador dijo que «declarará en contra de la propuesta medida (estadounidense) y a favor de una resolución negociada», al considerar que un aumento de aranceles sería contraproducente.

Otro hijo de Bolsonaro, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, fue condenado en ausencia a cuatro años de cárcel por sus intentos de impulsar sanciones de Washington contra Brasil desde que se instaló en suelo estadounidense el año pasado.

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