Flávio Bolsonaro propone «liberar» a Brasil de las «amarras» del Mercosur

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São Paulo, 2 jul (EFE).- El candidato presidencial brasileño de ultraderecha Flávio Bolsonaro defendió que Brasil «se libere» de las «amarras» del Mercosur y negocie por su cuenta acuerdos comerciales con terceros países como EE.UU., según divulgó la campaña este jueves.

Bolsonaro envió un documento a la Oficina del representante comercial de EE.UU. en el que presenta argumentos en contra de la imposición de nuevos aranceles por parte del país norteamericano sobre las importaciones brasileñas.

En ese sentido, el candidato derechista reconoce que Brasil mantiene tributos más ventajosos con ciertas naciones que con EE.UU., pero señala que esto se debe a los acuerdos firmados por el Mercosur y que el país suramericano no puede revocarlos «unilateralmente».

Por ello, propone «explorar» maneras para lograr acuerdos bilaterales entre Brasil y EE.UU., sin tener que pasar por el bloque comercial del que también forman parte Argentina, Uruguay, Paraguay y, en proceso de adhesión, Bolivia.

«Brasil busca formas para liberarse de las amarras del Mercosur que han impedido a anteriores gobiernos tener este tipo de negociaciones con EE.UU.», afirma.

Bolsonaro pone como ejemplo el tratado comercial firmado este año entre los gobiernos del estadounidense Donald Trump y del argentino Javier Milei, un aliado del candidato presidencial, al margen de los procedimientos del Mercosur.

«El camino tomado por la Argentina de Milei ofrece un precedente útil que yo me comprometo a examinar y seguir», declara el que es el principal rival del mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en los comicios de octubre.

El acuerdo entre Milei y Trump ha sido duramente criticado por el Ejecutivo de Lula, que ve en él una amenaza a la integración regional.

Durante la cumbre del Mercosur celebrada esta semana en Paraguay, el canciller brasileño, Mauro Vieira, dijo que estas medidas unilaterales mandan una «señal equivocada» a los socios que ya firmaron acuerdos con el bloque o que están en negociaciones.

«Iniciativas que impliquen nuevos agujeros en el arancel externo común, cada vez menos aplicado, tienden a fragilizar la integridad de la unión aduanera», señaló.

El bloque firmó este año un histórico acuerdo con la Unión Europea, mientras avanzan las negociaciones con Canadá y Japón.EFE

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