Flávio Bolsonaro rechaza el uso de «balas o cuchillos» contra quien piensa diferente

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São Paulo, 26 abr (EFE).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, envió este domingo «oraciones» a Donald Trump y rechazó el uso de «balas o cuchillos» contra quien piensa diferente, tras el tiroteo en una cena de gala en la que participaba el presidente estadounidense.

«Intentar quitar la vida a quien piensa diferente usando balas o cuchillos no tiene cabida en una democracia. Que Dios nos proteja de este tipo de violencia, allí o aquí, en Brasil», dijo en sus redes el principal candidato opositor para las elecciones del próximo octubre.

El senador reaccionó a una publicación del dirigente republicano en la que compartió una fotografía del hombre de 31 años que irrumpió la noche del sábado en el Hotel Washington Hilton, donde Trump encontraba presidiendo la cena con corresponsales, y efectuó disparos antes de ser detenido por las fuerzas de seguridad.

Trump y otros altos cargos de su Gobierno fueron evacuados rápidamente de la cena por los servicios secretos y todos resultaron ilesos.

El hijo mayor de Jair Bolsonaro dijo, además, que tendrá presente «en sus oraciones» a Trump, a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y a todos los que estuvieron en la cena.

Al mencionar en su mensaje «balas» y «cuchillos» también hizo una aparente alusión tanto a los ataques que ha sufrido Trump como a la puñalada que sufrió su padre en un mitin de la campaña electoral de 2018.

Flávio Bolsonaro fue designado por su padre, actualmente en prisión, domiciliaria de forma temporal, tras ser condenado a 27 años de cárcel por la Corte Suprema por tramar un golpe de Estado contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, para ser candidato a las elecciones presidenciales de octubre próximo.

El aspirante por el Partido Liberal (PL) participó en marzo pasado, junto a su hermano Eduardo Bolsonaro, en la conferencia conservadora CPAC que se celebró cerca de Dallas, donde se alineó con las principales tesis del trumpismo.

Las últimas encuestas indican que Flávio Bolsonaro está ligeramente por encima de Lula en intención de voto, después de haber recortado la diferencia de hasta diez puntos que tuvo con respecto al líder progresista a finales del año pasado. EFE

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