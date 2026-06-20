Flávio Bolsonaro se estanca en la intención de voto y Lula sigue de favorito, según sondeo

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Río de Janeiro, 20 jun (EFE).- El senador y precandidato a la presidencia Flávio Bolsonaro se mantuvo estancado en la intención de voto de cara a las elecciones de octubre en Brasil y continúa por detrás del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, según una encuesta realizada por la firma Datafolha divulgada este sábado.

La encuesta muestra que Lula lidera con un 41 % de la intención de voto en el escenario más probable de primera vuelta, frente al 31 % de Bolsonaro, con lo que el presidente aumentó en un punto porcentual la distancia que lo separa de su principal rival en comparación con el sondeo del mes anterior.

Para una eventual segunda vuelta, los números se mantuvieron estables, con el 47 % de los votos para el líder progresista y el 43 % para el ultraderechista.

Muy por detrás de Lula y Flávio Bolsonaro aparecen el exgobernador conservador de Goiás Ronaldo Caiado, con un 3 % de intención de voto; el activista Renan Santos, también con un 3 %,y el exgobernador de derecha de Minas Gerais Romeu Zema, con un 2 %, en el escenario de primera vuelta.

Los votos en blanco y nulos suman un 8 % y un 1 % de los entrevistados dijo no saber por quién irá votar.

El primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) continúa estancado en las intenciones de voto después de que a mediados de mayo se hicieran públicas las conversaciones que mantuvo con Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, actualmente encarcelado por sospechas de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia de Brasil.

Los audios en los que el senador lo llama «hermano» y le pide financiación para una película biográfica sobre su padre han sembrado las dudas sobre la viabilidad de su candidatura.

El favoritismo de Lula, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones del próximo 4 de octubre, se mantuvo prácticamente intacto pese a que este jueves, cuando ya estaba en marcha el sondeo, el portavoz del Gobierno en el Senado, Jaques Wagner, uno de sus aliados más cercanos, fue asociado con el ‘Caso Master’.

Según medios locales que citaron documentos de la investigación de la Policía Federal que se mantiene bajo secreto existen indicios de que el senador habría recibido durante años pagos del Banco Master a través de una empresa de su hijastro.

Además, el parlamentario habría recibido un apartamento en Salvador valorado en 2,5 millones de reales (unos 425.000 euros) y utilizado con frecuencia aeronaves privadas de Vorcaro.

Wagner también habría apoyado la aprobación de una ley que favorecería al Banco Master y que fue propuesta por el senador Ciro Nogueira, también investigado por vínculos con Vorcaro.

La encuesta de Datafolha fue realizada entre el miércoles y el jueves de esta semana con 2.004 entrevistados en 139 municipios del país y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. EFE

mat/psh