Flávio Bolsonaro tacha de «tirano» al juez que ha impuesto nuevas restricciones a su padre

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São Paulo, 18 jul (EFE).- El senador y candidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, tachó este sábado de «tirano» y «demonio» al juez de la Corte Suprema que ha endurecido las condiciones de la prisión domiciliaria de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.

En un acto en Vitória, el aspirante a la Presidencia se declaró «indignado» y «enfadado» tras la última decisión del juez Alexandre de Moraes, que prohibió a su padre recibir visitas de carácter electoral o político hasta después de las elecciones de octubre.

Ese fallo impedirá que el exmandatario ultraderechista (2019-2022) se encuentre con el presidente argentino, Javier Milei, que pretendía visitarlo el próximo sábado en su casa de Brasilia, donde cumple una pena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro, segundo en las encuestas de las elecciones presidenciales, dijo que la decisión de De Moraes es «una puñalada más» a su padre, en un discurso que mezcló con salmos religiosos y promesas electorales.

«De Moraes no es que no tenga corazón, parece que no tiene alma, parece el demonio usando a una persona para hacer el mal a los otros, rasgando la ley, rasgando la Constitución…», manifestó en su pronunciamiento.

Fue entonces cuando pidió a sus seguidores votar a candidatos a parlamentarios que defienden la destitución del magistrado, enemigo número uno del bolsonarismo, en el Congreso a partir de 2027, cuando asumirá el nuevo Gobierno.

Flávio Bolsonaro aseguró, además, que «no bajará la cabeza», ni se intimidará frente a lo que considera como una «persecución» judicial contra su padre y su familia.

«Esto me va a dar todavía más fuerza, todavía más energía porque aquí, mira, aquí hay sangre de Bolsonaro, carajo. Yo no voy a agachar la cabeza ante ti», exclamó mientras se señalaba el brazo con el puño cerrado.

El nuevo enfrentamiento entre De Moraes y Jair Bolsonaro surgió después de que el hijo mayor del capitán retirado del Ejército y heredero político del expresidente leyera una carta suya el sábado pasado en las redes sociales.

El juez pidió explicaciones, ya que entendió que la divulgación de esa misiva violó una de las restricciones impuestas al expresidente para continuar en prisión domiciliaria: no usar las redes sociales directamente o a través de terceros.

Tras escuchar a las partes, De Moraes prohibió primero las visitas de Flávio a su padre durante 90 días, es decir, hasta después de la primera vuelta de las elecciones, prevista para el 4 de octubre, y el viernes endureció el régimen de visitas a Jair Bolsonaro.

Determinó así que el ex jefe de Estado no podrá recibir visitas sociales durante 30 días, salvo las de sus médicos, fisioterapeutas y abogados, y también le prohibió recibir visitas con fines políticos o electorales hasta el fin de las elecciones de octubre. EFE

cms/rod