Flávio Bolsonaro viaja a Washington para tratar de reunirse con Trump

2 minutos

São Paulo, 25 may (EFE).- El senador derechista brasileño Flávio Bolsonaro, candidato presidencial a las elecciones de octubre, embarcó en la noche del domingo en São Paulo en un vuelo en dirección a Washington, donde espera reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Bolsonaro viaja a EE.UU. con el objetivo de reforzar su perfil internacional cuando faltan menos de cinco meses para unos comicios en los que es el principal rival del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La audiencia con Trump está planeada para el martes por la tarde según reportó el diario ‘O Globo’, aunque ni el senador ni la Casa Blanca lo han confirmado públicamente por ahora.

La familia Bolsonaro comparte una cierta afinidad ideológica con el mandatario estadounidense, quien intentó influir de forma infructuosa en el proceso judicial por golpismo contra el padre de Flávio, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Trump impuso altos aranceles sobre las importaciones brasileñas y sanciones contra el magistrado de la Corte Suprema encargado del caso contra el exmandatario, pero luego dio marcha atrás tras una negociación con el Gobierno brasileño.

De hecho, el viaje de Bolsonaro llega tres semanas después de que Lula se reuniera con Trump en la Casa Blanca, un encuentro que ambos líderes consideraron positivo.

Además, la visita a EE.UU. se da en momento delicado para la candidatura del político derechista, golpeada por la filtración de conversaciones entre él y Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por sospechas de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia del país.

En los audios, el senador llama «hermano» a Vorcaro y le pide una suma millonaria para financiar una película sobre su padre.

Flávio Bolsonaro ha reconocido el vínculo con el banquero, pero ha negado que haya nada irregular en la financiación al tratarse de «dinero privado».

Las revelaciones han provocado un retroceso del candidato en las encuestas electorales, que ahora lo sitúan varios puntos por detrás de Lula después de haberlos colocado anteriormente en empate técnico.EFE

jmc/mp/cg