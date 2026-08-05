Flávio Bolsonaro vuelve a recortar distancias con Lula, según un sondeo

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São Paulo, 5 ago (EFE).- El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro volvió a recortar distancias en intención de voto respecto al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, dos meses antes de los comicios, según una encuesta publicada este miércoles.

El derechista Bolsonaro obtendría un 39 % frente al 44 % de Lula en la segunda vuelta de las elecciones, de acuerdo con el sondeo del centro Genial/Quaest.

Este escenario supone una leve mejora para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) respecto al mostrado en julio por esta misma empresa encuestadora, cuando el senador derechista registró el 37 % de las intenciones de voto y el actual mandatario, el 45 %.

Por otro lado, en la primera vuelta de los comicios, Lula obtendría un 39 % y su principal rival, un 30 %, con una retahíla de candidatos de derecha a la zaga.

La aprobación del Gobierno del mandatario progresista se mantiene estable en un 36 %, mientras que otro 36 % lo desaprueba y un 26 % lo considera regular.

La recuperación en la intención de voto para Bolsonaro se da una vez que empieza a enfriar la atención mediática en torno a sus vínculos con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por fraude.

En mayo, el portal ‘The Intercept’ divulgó mensajes en los que el político le pedía a Vorcaro una suma millonaria para financiar una película sobre Jair Bolsonaro.

Al mismo tiempo, recientemente, el senador hizo las paces con su madrastra, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, quien lo había acusado de «humillarla» y «faltarle al respeto».

El hijastro le pidió disculpas en un video y ella las aceptó y, además, afirmó apoyar la candidatura después de meses de estudiada ambigüedad.

Con todo, el senador enfrenta dificultades para encontrar partidos aliados que quieran formar parte de la candidatura y ofrecer un nombre para ser vicepresidente.

Tres formaciones de su campo político se declararon neutrales este martes, lo que dejó a Bolsonaro aislado y con apenas el apoyo del ultraderechista Partido Liberal (PL).EFE

jmc/jlp