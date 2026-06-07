Flamengo acusa a Uruguay de incumplir protocolos médicos para tratar a De Arrascaeta

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São Paulo, 7 jun (EFE).- El Flamengo acusó este domingo a la selección uruguaya de haber incumplido los protocolos médicos pautados por el club brasileño para la recuperación física del centrocampista Giorgian de Arrascaeta tras su fractura de clavícula.

El club carioca afirmó en un comunicado que el incumplimiento de estos protocolos «supone poner en riesgo la salud del jugador e ignorar de forma irresponsable las inversiones» de los clubes.

De Arrascaeta se sumó a la selección uruguaya el 18 de mayo, mientras se recuperaba de la fractura de clavícula y, el pasado 2 de junio, se lesionó en un gemelo durante un entrenamiento.

No obstante, la lesión no imposibilita su participación en el Mundial y por lo tanto se mantiene dentro de la lista de convocados de la Celeste.

El Flamengo concluyó el comunicado deseando una pronta recuperación al número 10, mientras dijo que, en futuras ocasiones, espera que se respeten los protocolos médicos previamente acordados entre el club brasileño y la selección uruguaya.

El centrocampista, principal estrella del Flamengo, se lesionó a 13 días del debut de la Celeste en el Mundial ante Arabia Saudí en la primera fecha del Grupo H, que también integran España y Cabo Verde. EFE

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