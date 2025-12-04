The Swiss voice in the world since 1935
Flamengo alza el título de la Liga en Brasil cuatro días después de ganar la Libertadores

Río de Janeiro, 3 dic (EFE).- Flamengo conquistó este miércoles el título del Campeonato Brasileño con una jornada de antelación al imponerse por 1-0 a Ceará en el Maracaná, tan solo cuatro días después de haberse convertido en el primer club brasileño en alcanzar cuatro títulos de la Copa Libertadores.

El club más popular de Brasil se impuso con un gol de Samuel Lino tras asistencia del colombiano Jorge Carrascal en un clima de fiesta anticipada en el legendario estadio de Río de Janeiro, ya que sus aficionados siguen festejando la victoria por 1-0 en la final de la Libertadores sobre el Palmeiras el pasado sábado en Lima. EFE

