Flamengo anuncia el fichaje del portero Andrew, proveniente de la liga portuguesa

2 minutos

Río de Janeiro, 15 ene (EFE).- Flamengo anunció este jueves la contratación del portero brasileño Andrew da Silva Ventura, quien firmó contrato con el club de Río de Janeiro hasta diciembre de 2029 tras dejar el Gil Vicente de la primera división portuguesa.

El guardameta, de 24 años, ya se encuentra en Río donde se realizó los exámenes médicos y conoció las instalaciones del Ninho do Urubu, el centro de entrenamientos del conjunto carioca, antes de sellar el acuerdo.

Nacido en el municipio de Duque de Caxias, en el estado de Río de Janeiro, Andrew inició su carrera en las divisiones juveniles de Botafogo en 2011, con apenas nueve años.

Disputó la Copinha de 2020 y fue cedido al Maranhão Atlético ese mismo año.

Posteriormente regresó al club de Río y poco después fue transferido al Gil Vicente, donde permaneció hasta lograr este acuerdo con Flamengo.

Sus buenas actuaciones en Portugal lo llevaron a ser incluido en la selección de los mejores sub-23 del fútbol europeo por el diario italiano Corriere dello Sport.

También integró la selección brasileña juvenil y fue convocado para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en 2023.

Según medios locales, el acuerdo incluyó el pago de 1,5 millones de euros al Gil Vicente por su liberación inmediata, pues el portero tenía contrato vigente hasta mediados de 2026. El club portugués mantendrá además el derecho a un 10% de una futura venta.

El guardameta reemplazará a Matheus Cunha, quien ahora hace parte del Cruzeiro. La directiva buscaba desde hace meses una alternativa para respaldar al argentino Agustín Rossi, portero titular del equipo. EFE

