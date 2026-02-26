Flamengo sale con el ecuatoriano Gonzalo Plata pero sin Lucas Paquetá

Río de Janeiro, 26 feb (EFE).- Flamengo saldrá con varios cambios en su titular, como la entrada del atacante ecuatoriano Gonzalo Plata y la salida del centrocampista Lucas Paquetá, para el partido de este jueves en que definirá el título de la Recopa Sudamericana en el Maracaná con Lanús, que mantendrá el mismo equipo del partido de ida.

El técnico del conjunto carioca, Filipe Luís, anunció una alineación titular que cuenta con Plata en el lugar de Everton ‘Cebolinha’, Samuel Lino en el del goleador Pedro, y Evertton Araújo en el de Paquetá, el más nuevo refuerzo y fichaje más caro del vigente campeón de la Libertadores.

En la defensa también introdujo cambios con las entradas de Ayton Lucas y Danilo en los lugares de Alex Sandro y Léo Ortiz.

Por su parte, el entrenador del conjunto argentino, Mauricio Pellegrino, mantuvo el mismo equipo ofensivo con el que se impuso por 1-0 en el partido de ida en Buenos Aires, con un trío de atacantes integrado por Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.

Flamengo está obligado a ganar por dos o más goles de diferencia para adjudicarse el título de la Recopa Sudamericana, mientras al Lanús le basta el empate.

En caso de una victoria de los locales por solo un gol de diferencia, los penaltis definirán al vencedor del tradicional duelo anual entre los campeones de la Libertadores y de la Sudamericana.

– Alineaciones confirmadas:

. Flamengo: Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta, Evertton Araújo; Jorge Carrascal, Samuel Lino y Gonzalo Plata.

Entrenador: Filipe Luís.

. Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.

Entrenador: Mauricio Pellegrino. EFE

