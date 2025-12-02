Flamengo se alista para alzar otro título en el Maracaná tras la Copa Libertadores

Río de Janeiro, 2 nov (EFE).- Flamengo, que conquistó en Lima la Copa Libertadores frente a Palmeiras el sábado, recibirá a Ceará este miércoles en un Maracaná abarrotado y en fiesta, en búsqueda de una victoria que le valdría el Campeonato Brasileño.

Dos títulos en una semana es el objetivo del conjunto que dirige Filipe Luís, quien pretende alinear a todos sus titulares frente a un Ceará necesitado de puntos para huir de la zona de descenso, en la que será la penúltima jornada de la liga brasileña.

Flamengo lidera con 75 puntos, seguido por un Palmeiras golpeado tras caer en la final de la Copa Libertadores y que tiene 70, uno más que Cruzeiro, que solo se aferra a unas improbables matemáticas para mantener sus esperanzas de título.

El flamante campeón de la Libertadores, tras el partido en Lima, fue recibido por una multitud el domingo en las calles de Río de Janeiro, ha tenido un breve descanso y volverá a entrenarse este mismo martes, cuando Filipe Luís decidirá el equipo que enfrentará a Ceará.

El entrenador ya ha adelantado que, ahora, su máximo objetivo es el título de liga y que pondrá en campo toda su pólvora, a fin de levantar el trofeo de la liga en el Maracaná, la casa de Flamengo, que espera este miércoles a unos 70.000 hinchas.

En caso de victoria, el equipo carioca no tendrá tregua, pues viajaría esta misma semana hacia Doha, donde el 13 de diciembre jugará su primer partido de la Copa Intercontinental frente al Cruz Azul mexicano.

Si avanza, Flamengo se medirá luego al Pyramids egipcio con la intención de llegar a la final frente al PSG francés y buscar el que sería el tercer título de un mes que ya es histórico para el club carioca.

Palmeiras, cuyo entrenador Abel Ferreira ya ha dado por perdida la liga brasileña, adelantó su partido de esta jornada y empató sin goles con Vitória, por lo que tendrá descanso este miércoles.

Volverá al campo el domingo, cuando visitará a Ceará en la última jornada, con su esperanza pendiente solo de lo que Flamengo haga este miércoles frente a ese mismo rival.

Cruzeiro recibirá este jueves a Botafogo, que con 59 puntos lucha por una plaza en la Libertadores de 2026, y en la última jornada visitará al Santos, que se encomienda a lo que pueda hacer un Neymar en decadencia para evitar el descenso a la Segunda División.

En esa misma situación está el Internacional, uno de los grandes equipos del sur de Brasil, que visitará en la penúltima jornada a São Paulo, que también busca una plaza en la Libertadores de 2026. EFE

