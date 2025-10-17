Flamengo versus Palmeiras, final anticipada en el Maracaná

4 minutos

Río de Janeiro, 17 oct (EFE).- Palmeiras y Flamengo, primero y segundo en el Campeonato Brasileño, respectivamente, protagonizan este domingo un duelo de colosos en el estadio Maracaná de Río de Janeiro que puede definir medio título de Liga.

El equipo paulista lidera la clasificación con 61 puntos, apenas tres por encima del Flamengo, cuando faltan menos de dos meses para la conclusión del torneo.

El compromiso del domingo se perfila como una final anticipada para ambas escuadras, que la próxima semana también jugarán en las semifinales de la Copa Libertadores. Palmeiras contra Liga de Quito y Flamengo contra Racing Club.

Pero antes protagonizarán «el mejor espectáculo de esta tierra en el Maracaná» en la vigésima novena jornada del Campeonato Brasileño, como se describió esta semana en una columna del prestigioso diario O Estado de S. Pãulo.

Palmeiras viene lanzado gracias al acierto de su pareja de delanteros: Vitor Roque y ‘Flaco’ López.

El equipo del portugués Abel Ferreira, a punto de cumplir cinco años en el cargo, un auténtico milagro en un país conocido por ser una trituradora de entrenadores, encadena cuatro victorias consecutivas.

En la anterior fecha, el miércoles pasado, el conjunto verdiblanco le metió una ‘manita’ al Red Bull Bragantino (5-1), con un doblete de Vitor Roque, exjugador del FC Barcelona y Real Betis, y otro tanto más de ‘Flaco’ López.

La dupla de atacantes han anotado 22 goles en Liga. Doce, el brasileño; y diez, el argentino.

Enfrente tendrán a otro de los planteles más potentes de Suramérica: el Flamengo de Filipe Luís.

El club rojinegro ha pasado por un bache que le hizo perder el liderato, pero en la anterior fecha recuperó algo de moral tras golear 0-3 al Botafogo, campeón del ‘Brasileirão’ y la Libertadores de 2024.

El técnico Filipe Luís también ha tenido que lidiar con una ola de lesiones. De hecho, para la ‘final’ del domingo, el centrocampista español Saúl Ñíguez es seria duda por molestias en el tobillo izquierdo.

Más posibilidades de recuperarse a tiempo tienen el uruguayo Nicolás de la Cruz y el brasileño Allan.

Una baja segura será el extremo Everton ‘Cebolinha’, utilizado como revulsivo por Filipe Luís y quien sufre una lesión en el muslo.

No obstante, el ‘Fla’ va sobrado de dinamita. El mediapunta uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el brasileño Pedro acumulan 25 goles en Liga.

Del enfrentamiento entre Palmeiras y Flamengo puede aprovecharse el Cruzeiro, que está a ocho puntos del liderato.

El conjunto celeste jugará el sábado en casa ante un Fortaleza en descenso, pero en fase de recuperación tras una primera vuelta nefasta.

No obstante, el Cruzeiro no podrá contar con el máximo goleador de la Liga, el atacante brasileño Kaio Jorge, expulsado en el clásico contra el Atlético Mineiro de la pasada jornada.

En la cuarta posición está un sorprendente Mirassol. El equipo revelación de la temporada recibirá a un São Paulo en crisis y con el técnico argentino Hernán Crespo cada vez más en la cuerda floja.

En la parte baja de la clasificación, apuros para Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional y Santos.

Por el momento, estos cuatro grandes equipos están fuera del descenso, pero el Vitória viene apretando y el lunes se enfrentará a domicilio al Santos, al que tiene a tres puntos y marca la salvación.

Corinthians y Atlético Mineiro, donde el preparador argentino Jorge Sampaoli ha vuelto con mal pie, también protagonizarán un duelo directo para evitar el descenso el sábado en São Paulo.

– Partidos de la vigésima novena jornada:

. Sábado 18: Corinthians-Atlético Mineiro y Cruzeiro-Fortaleza.

. Domingo 19: Flamengo-Palmeiras, Mirassol-São Paulo, Internacional-Sport Recife, Ceará-Botafogo y Bahía-Gremio.

. Lunes 20: Juventude-Bragantino, Vasco da Gama-Fluminense y Santos-Vitória. EFE

cms/mp/cmm