Florida abre otro centro de detención migratoria, ‘Deportation Depot,’ en norte del estado

Miami, 5 sep (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este viernes la apertura del nuevo centro de detención migratoria ‘Deportation Depot’ (Depósito de Deportaciones) en el norte del estado, con una capacidad de hasta 2.000 migrantes, que se sumará a la polémica ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los Caimanes).

«No solo estamos haciendo ‘Alligator Alcatraz’. Hemos abierto ahora el ‘Deportation Depot’ en el noreste de Florida y estamos trabajando en abrir el ‘Panhandle Pokey’ (la Cárcel del Panhandle) en el noroeste de Florida», indicó el mandatario estatal en una entrevista con Fox News que compartió en sus redes sociales.

El nuevo centro, que está en una antigua cárcel en el condado de Baker al occidente de Jacksonville, abrió desde el martes con una capacidad para hasta 2.000 personas y está «recibiendo» migrantes desde este viernes, indicó la oficina del gobernador al medio local Florida Phoenix. EFE

