Florida abre una investigación por el ataque de Cuba a una lancha que causó cuatro muertos

1 minuto

Miami (EEUU), 25 feb (EFE).- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación tras el ataque de autoridades de Cuba a una lancha matriculada en este estado de EE.UU. que este miércoles causó cuatro muertos, y prometió que los «comunistas rendirán cuentas».

«He ordenado a la Oficina Estatal de la Fiscalía que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para empezar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas», afirmó Uthmeier en sus redes sociales.

El anuncio ocurrió horas después de trascender que la Tropa Guardafrontera cubana mató a cuatro tripulantes e hirió a otros seis de una lancha rápida procedente de EE.UU. porque, según el Ministerio del Interior (Minint), no obedeció cuando le pidieron el alto en aguas territoriales y disparó a la embarcación policial. EFE

ppc/hbc/rcf