Florida abre una investigación por el ataque de Cuba a una lancha que causó cuatro muertos

Miami (EE.UU.), 25 feb (EFE).- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación tras el ataque de autoridades de Cuba a una lancha matriculada en este estado de EE.UU. que este miércoles causó cuatro muertos, y prometió que los «comunistas rendirán cuentas».

«He ordenado a la Oficina Estatal de la Fiscalía que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para empezar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas», afirmó Uthmeier en sus redes sociales.

El anuncio ocurrió horas después de trascender que la Tropa Guardafrontera cubana mató a cuatro tripulantes e hirió a otros seis de una lancha rápida procedente de EE.UU. porque, según el Ministerio del Interior (Minint), no obedeció cuando le pidieron el alto en aguas territoriales y disparó a la embarcación policial.

De acuerdo con el comunicado oficial del Minint, los hechos se produjeron la mañana del miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron «una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH».

El congresista cubanoestadounidense Carlos Giménez, de Florida, demandó «una investigación inmediata de esta masacre», en la que también resultó herido el comandante de la embarcación cubana, aunque el Minint no ha identificado a los integrantes de la lancha ni sus posibles motivaciones.

«Las autoridades de Estados Unidos deben determinar si cualquiera de las víctimas es ciudadana de EE.UU. o residentes legales y establecer exactamente qué ocurrió. El régimen en Cuba debe relegarse al basurero de la historia por sus incontables crímenes contra la comunidad», exigió Giménez en un pronunciamiento.

El ataque ocurre en medio de la creciente presión de Washington a La Habana después de la intervención estadounidense en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, tras lo que Estados Unidos cortó el suministro de crudo venezolano a la isla.

Pero en los últimos años se han reportado incidentes similares al de este miércoles, como en 2022, cuando una lancha rápida de EE.UU. hirió a un oficial cubano al disparar cerca de Villa Clara y, en otro caso, otra lancha estadounidense chocó con una patrullera del Minint, lo que causó el hundimiento de la primera y la muerte de varios tripulantes.

En el incidente de ahora, la embarcación de Florida se acercó «al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones», a donde se aproximó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras «para su identificación», pero «desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos», según el Minint.

La legisladora María Elvira Salazar, también cubanoestadounidense de Florida, comentó que aún está «a la espera de información oficial por parte de las autoridades estadounidenses». EFE

