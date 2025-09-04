Florida anuncia acciones contra la empresa californiana del migrante que provocó accidente

2 minutos

Miami (EE.UU.), 4 sep (EFE).- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este jueves acciones legales contra una empresa californiana en la que trabajaba un inmigrante indocumentado que ocasionó la muerte de tres personas en un accidente de tráfico en este estado del sureste de Estados Unidos.

El siniestro ocurrido el pasado 12 de agosto en la Florida Turnpike fue provocado por Harjinder Singh, un inmigrante de la India que conducía un tráiler con licencia comercial «emitida en otro estado», detalla un comunicado de la Gobernación de Florida.

El fiscal general emitió una citación penal contra la empresa White Hawk Carriers, con sede en Ceres, California, empleadora de Singh.

También presentó requerimientos legales contra el estado de California y Washington por su papel en la emisión de la licencia de conducir comercial.

Singh, quien enfrenta tres cargos de homicidio culposo y tres de homicidio vehicular, fue extraditado a la cárcel del condado de St. Lucie (Florida), se le negó la libertad bajo fianza y podría recibir hasta 90 años de prisión antes de ser deportado.

Uthmeier señaló que las políticas que permiten que inmigrantes ilegales accedan a licencias y empleos ponen en riesgo a los floridanos.

«Este caso es una prueba dolorosa de ello», afirmó el fiscal.

El estado de California ha defendido que Singh contaba con un permiso de trabajo válido otorgado por el gobierno federal, por lo que se le concedió la licencia comercial.

Singh realizó un giro prohibido en U cerca de Fort Pierce, en el condado de St. Lucie.

El tráiler se cruzó en forma de tijera y bloqueó los carriles hacia el norte, provocando una colisión con una minivan en la que murieron sus tres ocupantes. EFE

