Florida aplicará su novena pena de muerte en 2026 a un hombre que mató a su esposa

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Miami (EE.UU.), 25 jun (EFE).- Las autoridades de Florida tienen previsto ejecutar este jueves a Dusty Ray Spencer, un condenado a muerte por asesinar a su esposa, en la novena aplicación de la pena capital en el estado en lo que va de año, después de que en 2025 alcanzara un récord histórico de 19 ajusticiamientos.

Spencer, un veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 74 años, recibirá una inyección letal a las 18:00 hora local (22:00 GMT) en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, según la orden de ejecución firmada en mayo por el gobernador, Ron DeSantis.

El condenado fue declarado culpable del asesinato de su esposa, Karen Spencer, ocurrido en el condado de Orange, en el centro de Florida. De acuerdo con los fiscales, la atacó con un ladrillo y un cuchillo después de haber amenazado con matarla.

El crimen fue presenciado por el hijo de 17 años de la víctima, quien intentó impedir el ataque de su padrastro sin éxito.

Los abogados de Spencer sostuvieron durante el proceso judicial que se trató de un crimen pasional, mientras que la acusación argumentó que el asesinato había sido premeditado.

El hombre cometió el homicidio poco después de salir de la cárcel bajo fianza por un incidente previo relacionado con su esposa.

Florida tiene 265 condenados a muerte

El ‘estado del sol’ se ha convertido en uno de los más activos del país en la aplicación de la pena de muerte.

Según el Death Penalty Information Center, Estados Unidos registró 47 ejecuciones en 2025, frente a 25 en 2024, un incremento atribuido en gran medida a Florida, responsable de 19 de esos casos, equivalentes al 40 % del total nacional.

De concretarse la ejecución, Spencer se convertiría en la persona de mayor edad ajusticiada en la historia moderna de Florida. Otro condenado de 74 años, Dennis Sochor, también tiene programada una fecha de ejecución próximamente.

La de este jueves sería la novena ejecución realizada este año en Florida bajo la administración de DeSantis, que ha acelerado el ritmo de aplicación de la pena capital en el estado.

Desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos, el tope anual de Florida era de ocho ejecuciones, alcanzadas en 1984 y 2014.

El Death Penalty Information Center contabilizaba 265 personas en el corredor de la muerte de Florida en octubre de 2025, la segunda mayor población de condenados a la pena capital del país, solo por detrás de California, con 580 reclusos, pese a que ese estado mantiene una moratoria sobre las ejecuciones desde 2019.

La Conferencia Católica de Obispos de Florida ha solicitado a DeSantis suspender la ejecución de este jueves y conmutar la condena por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

«Le pedimos respetuosamente que conceda una suspensión de la ejecución de Dusty Ray Spencer y conmute su sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional», señalaron los obispos en una carta enviada al gobernador. EFE

ims/mgr