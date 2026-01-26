Florida ejecutará el 24 de febrero al segundo recluso de 2026 después de un año de récords

2 minutos

Miami (EE.UU.), 26 ene (EFE).- El estado de Florida (EE.UU.) programó para el 24 de febrero la ejecución de Melvin Trotter, un hombre condenado por matar a la dueña de una tienda de alimentación en 1986, que se convertirá en el segundo recluso en recibir la pena capital en lo que va de año en ese estado.

Dos semanas antes, el 10 de febrero, tendrá lugar la primera ejecución del año en Florida, después de un 2025 en el que el estado batió su récord histórico con 19 reos ejecutados.

Trotter será ejecutado mediante inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, en el norte del estado, según la orden firmada por el gobernador, el republicano Ron DeSantis.

El condenado, de 65 años, fue sentenciado a muerte en 1987 por el asesinato en primer grado de la dueña de una tienda de alimentación en el condado Manatee.

Sin embargo, su caso tuvo que ser revisado después de que el Tribunal Supremo de Florida por errores cometidos por el tribunal de primera instancia y Trotter fue de nuevo condenado a muerte una década después.

Con 19 ejecuciones de las 47 registradas en Estados Unidos en 2025, Florida concentró dos de cada cinco de los procedimientos de pena de muerte que tuvieron lugar en el país el año pasado.

Desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos, el tope anual de Florida era de ocho ejecuciones, alcanzadas en 1984 y 2014.

Pero la flexibilización de los criterios para aplicar la pena de muerte en los últimos años, sumada a un gobernador, DeSantis, que no muestra intención de frenar las ejecuciones, ha acelerado vertiginosamente ese ritmo.

Florida es desde 2023 uno de los dos estados de EE.UU. -junto con Alabama- en los que no es necesaria unanimidad del jurado para aplicar la pena capital y además es el estado en el que se requieren menos votos para recomendar la pena de muerte -el de ocho de los doce miembros del jurado-.

Actualmente tiene 265 reclusos en el corredor de la muerte. El segundo estado por detrás de California, con más de 500 condenados a muerte, aunque el gobierno californiano impuso en 2019 una moratoria a todas las ejecuciones. EFE

hbc/ims/psh

(foto)