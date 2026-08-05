Florida emite una citación contra Fauci por «lucrarse» con la gestión de la pandemia

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Miami (EE.UU.), 5 ago (EFE).- El Gobierno de Florida anunció este miércoles una citación judicial a Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos durante la covid-19, por «lucrarse» con la gestión de la pandemia, tras su polémica audiencia en el Senado.

James Uthmeier, el fiscal general de Florida, uno de los estados más críticos de las restricciones que promovió Fauci en la pandemia, reveló en Fox News que la citación judicial forma parte de una investigación estatal sobre los premios, incentivos y directrices del científico que afectaron a los residentes y empresas estatales.

«Emitimos una citación judicial formal al Dr. Fauci bajo la ley estatal de Florida, buscando una amplia variedad de documentos que van desde lo que sabía y cuándo lo supo, hasta sus dudas sobre la seguridad y eficacia de las vacunas que promovía, y estamos realmente enfocados en su beneficio propio», indicó en entrevista.

El fiscal, del Partido Republicano, sostuvo que «han salido a la luz evidencias» sostuvo que han salido a la luz evidencias de que Fauci «intentaba lucrar» con la gestión de la crisis por haber buscado contratos editoriales, premios y relaciones con «personas de gran poder adquisitivo que podrían ayudarle a obtener millones y millones de dólares».

«Esto es incorrecto, y podría constituir una práctica comercial engañosa, fraude, perjuicio público, lo que se les ocurra. Creo que hay muchos aspectos de la ley de Florida que ahora están implicados», argumentó Uthmeier al justificar los cargos.

El hecho refleja la controversia que se desató desde la semana pasada cuando Fauci compareció en el Senado, donde el senador Rand Paul lo citó para explicar su gestión durante la pandemia de covid-19.

El científico, el funcionario más visible de la gestión de la pandemia en Estados Unidos tanto en la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021) como en la de Joe Biden (2021-2025), evitó responder a preguntas al acogerse en 111 ocasiones a la Quinta Enmienda de la Constitución, que da el derecho a guardar silencio.

Además del caso en Florida, Fauci afrontará investigaciones de Alabama y Luisiana, mientras que el senador Paul aseguró que impulsará una acusación de desacato contra él por negarse a declarar. EFE

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