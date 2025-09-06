Florida planea eliminar los requerimientos de vacunación para los escolares

afp_tickers

3 minutos

Un alto funcionario de salud en Florida prometió este miércoles que buscará eliminar los requerimientos de vacunación, incluso a los alumnos de escuelas públicas, argumentando que las imposiciones de vacunas «rebosan desprecio y esclavitud».

El responsable estatal del Departamento de Salud, Joseph A. Ladapo, anunció la medida durante una rueda de prensa junto al gobernador republicano Ron DeSantis, que se hizo famoso en la pandemia de covid-19 por oponerse al uso generalizado de mascarillas y promover una rápida reapertura de la economía.

«El Departamento de Salud de Florida, en colaboración con el gobernador, trabajará para poner fin a todos los mandatos de vacunación en Florida, todos, hasta el último de ellos», declaró Ladapo en la escuela cristiana Grace, en Valrico.

La eliminación de requerimientos de vacunación convertiría al estado en el primero de Estados Unidos en abandonar una práctica considerada por décadas como eficaz para limitar la proliferación de enfermedades infecciosas.

Ladapo, nacido en Nigeria y médico formado en Harvard, argumentó que todas las imposiciones de vacunas «rebosan desprecio y esclavitud».

«¿Quién soy yo para decirle qué debería poner en su cuerpo?», añadió. «No tengo ese derecho. Su cuerpo es un regalo de Dios».

Todos los estados del país tienen requerimientos de vacunación para los alumnos de sus escuelas públicas, aunque la mayoría permite exenciones por creencias personales o religiosas.

En las últimas décadas, Florida ha obligado a sus escolares a vacunarse de diversas enfermedades, como la polio, el sarampión o la hepatitis B, para poder acudir a clase.

«Nos preocupa que el anuncio de hoy exponga a los niños de las escuelas públicas de Florida a un mayor riesgo de enfermarse, lo que tendrá un efecto dominó en nuestras comunidades», declaró en redes sociales la sección floridana de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Ladapo ha tenido enfrentamientos con otros científicos desde la pandemia de covid-19 y se ha opuesto al uso de las vacunas contra la enfermedad del tipo ARNm, que este miércoles asimiló a un «veneno» para el cuerpo.

En 2023, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) rechazaron en un comunicado las afirmaciones de Ladapo que relacionaban las vacunas contra el covid-19 con un riesgo para la vida.

La iniciativa anunciada en Florida coincide con la presencia de Robert Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas, al frente del Departamento de Salud estadounidense.

Desde que asumió el cargo, Kennedy Jr. ha iniciado una profunda reforma de las agencias sanitarias y de la política de vacunación del país, destituyendo a expertos de renombre, restringiendo el acceso a las vacunas contra el covid-19 y recortando los fondos para el desarrollo de nuevas vacunas.

gma/ag