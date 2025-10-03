Florida recibe 608 millones de dólares de EEUU para Alligator Alcatraz y Deportation Depot

3 minutos

Miami, 3 oct (EFE).- Florida recibió 608 millones de dólares de la Administración del presidente Donald Trump para usarlos en sus polémicos centros de detención migratoria Alligator Alcatraz y Deportation Depot, pese a las demandas legales y denuncias de activistas contra estos lugares.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, confirmó la información al compartir una historia en sus redes sociales del canal WPLG Local 10 News en la que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) afirma que entregó el monto el martes, un día antes del cierre del Gobierno federal.

El monto se entrega tras una solicitud de Florida a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés) para que reembolse los recursos utilizados para Alligator Alcatraz, que el Gobierno de DeSantis abrió hace tres meses al oeste de Miami con una capacidad proyectada para detener hasta 5.000 migrantes.

Los fondos irán al manejo de Alligator Alcatraz y Deportation Depot, que abrió hace un mes al oeste de la ciudad de Jacksonville, según la Oficina del Gobernador, quien usó la noticia para defenderse de quienes critican ambos sitios como un gasto de recursos estatales.

«Estábamos en lo correcto. Los medios estaban mal», señaló DeSantis. «Otra narrativa falaz muerde el polvo. Dije todo el tiempo que nos reembolsarían», agregó.

Las organizaciones ambientales que presentaron una demanda contra Alligator Alcatraz por construirse en la zona natural de los Everglades, hogar de decenas de especies endémicas en riesgo como caimanes, criticaron el anuncio.

En particular, señalaron que los recursos de Washington demuestran que, por ser un asunto federal, Alligator Alcatraz no debió construirse sin un análisis de impacto ambiental, como alegan en la demanda que presentaron ante el Distrito Sur de Florida.

«La recompensa de los fondos de FEMA es más evidencia clara de que la actividad de Alligator Alcatraz debe detenerse para cumplir con las protecciones ambientales fundamentales», expresó en un pronunciamiento Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, organización que lidera la demanda.

La noticia trasciende un mes después de que el Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones bloqueó el fallo de una jueza que ordenaba desmantelar Alligator Alcatraz a más tardar en octubre, en lo que analiza el caso de fondo.

Organizaciones civiles han acusado a Florida de crear un modelo de detención migratoria para el resto de Estados Unidos basado en sobrenombres como si fuese un plan de marketing, mientras que el gobernador ha asegurado que otros estados, como Texas, Luisiana e Inidana, han seguido su ejemplo de crear centros similares. EFE

