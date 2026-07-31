Florida registra la primera muerte de 2026 en EE.UU. por una bacteria carnívora en el mar

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Miami (EE.UU.), 31 jul (EFE).- El estado de Florida registró la primera muerte de 2026 a causa de una bacteria carnívora presente en el mar, según las autoridades estatales, que reportan 12 casos en lo que va de año.

El fallecimiento, provocado por la bacteria Vibrio vulnificus, se registró el jueves en el condado de Palm Beach, de acuerdo con el último boletín disponible del Departamento de Sanidad del estado.

El documento informó además de que se ha registrado doce casos en lo que llevamos de 2026, repartidos por los condados de Miami-Dade (2), Palm Beach (2), Lee (2), Bay, Hillsborough, Marion, Okaloosa, Polk y St. Johns.

Florida reportó 33 casos y cinco muertes el año pasado a causa de esta bacteria, que se alimenta de carne humana, vive en aguas marinas cálidas y también puede contraerse al comer mariscos crudos en concha, en particular ostras.

Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan no entrar al agua a quienes tengan heridas recientes, alguna enfermedad autoinmune, o enfermedades crónicas de riñón o hígado.

Anualmente se reportan entre 150 y 200 infecciones en todo EE.UU, especialmente en los estados próximos al golfo de México, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que señalan que el balance de fallecidos es de «una de cada cinco personas infectadas».

El estado de Luisiana, que registró 26 casos y cinco muertes por esta bacteria en 2025, no ha publicado todavía un balance del año actual. EFE

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