Florida tendrá el mayor frío en 15 años con temperaturas bajo 0 en Miami

2 minutos

Miami (EE. UU.), 28 ene (EFE).- Florida experimentará su mayor frío en 15 años con temperaturas bajo 0 grados en Miami el próximo fin de semana tras haber sido la excepción a la tormenta invernal que ha dejado más de 30 muertos al azotar al resto de Estados Unidos en días pasados.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) ha emitido este miércoles una alerta de congelación para el condado de Glades, en el suroeste de Florida, además de prever temperaturas congelantes en zonas de Miami (-2 centígrados), Fort Lauderdale (-2,7 centígrados) y West Palm Beach (-6 centígrados).

«Aunque temperaturas más frescas han llegado ya a gran parte del área, se espera que temperaturas aún más frías lleguen este fin de semana y a principios de la próxima. Amplias áreas de temperaturas cerca de la congelación o subcongelantes son posibles en el sur de Florida el domingo y lunes», ha avisado la oficina del NWS en Miami.

El sol fue la excepción a la tormenta invernal que azotó el fin de semana pasado dos tercios de Estados Unidos, donde la cifra de muertos ascendió el martes a 34, mientras que 530.000 hogares continúan sin acceso a electricidad, en medio de un frío que rompió récords en decenas de ciudades.

Pero el organismo meteorológico indica ahora que el frente frío alcanzará a Florida, donde también podría haber lluvia del miércoles al viernes.

«Florida ha decidido participar en el invierno, al menos hacia la próxima semana. Habrá un extendido periodo de mañanas frías y días fríos en los próximos días. Otro frente frío se mueve del viernes en la noche al sábado, lo que extenderá el clima frío hacia la próxima semana también», observa la oficina del NWS en Tampa. EFE

ppc/hbc/icn