Flotilla a Gaza emprende acciones legales en 7 países, incluidos España, Italia y Francia

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Redacción Internacional, 21 may (EFE).- Los equipos de la flotilla que ha sido interceptada por Israel de camino a Gaza han emprendido acciones legales en «múltiples países», incluidos Turquía, Polonia, Marruecos, Italia, Indonesia, Francia y España, por la inacción de sus Estados a la hora de proteger a sus ciudadanos y para pedir la detención internacional de varios funcionarios israelíes.

«Lo que ya estamos haciendo es iniciar procedimientos legales en varios países, incluidos Turquía, Polonia, Marruecos, Italia, Indonesia, España y Francia», detalló en una rueda de prensa Bader Alnoaimi, quien es parte del equipo legal de la Global Sumud Flotilla.

Alnoaimi aseguró que este mismo jueves se ha celebrado una audiencia en Francia «contra la complicidad y la inacción del Estado francés para proteger a sus ciudadanos que participaban en la flotilla».

Además, desde la flotilla, junto a la fundación Hind Rajab, han identificado a 7 miembros de la fuerza especial naval israelí y funcionarios de prisiones «responsables de crímenes» durante el arresto de los activistas en el mar, «y se han presentado denuncias en los países indicados para exigir órdenes de arresto para estas personas».

«Tenemos equipos legales nacionales que están llevando a cabo acciones legales todos los días, día y noche, en sus países de origen, para garantizar que se rindan cuentas plenamente, no solo por los perpetradores de crímenes sionistas contra el pueblo palestino, sino también contra los gobiernos que brindan la cobertura política, diplomática y económica para este genocidio y para estos crímenes de lesa humanidad», apuntó Alnoaimi.

Un total de 430 activistas de la Flotilla Global Sumud fueron arrestados por Israel cuando navegaban en aguas internacionales rumbo a la Franja de Gaza esta semana y se espera que la mayoría sean deportados desde Israel, quien los ha encerrado en la cárcel de Ketziot desde el miércoles.

Entre los activistas hay nacionales de unos 40 países, entre ellos 44 españoles y 74 turcos.

Numerosos países europeos han convocado a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el trato vejatorio a los activistas de la Flotilla Global Smud por Tel Aviv, exhibido en un vídeo por el ministro de la Seguridad Nacional del país, Itamar Ben Gvir.

Ese ministro visitó el puerto de Ashdod donde se encontraban los cerca de 430 activistas cuando estaban esposados, hacinados y arrodillados cara al suelo para celebrarlo con la difusión de un vídeo en el que aparece sonriente y blandiendo la bandera de Israel dando la bienvenida a los activistas y burlándose de ellos. EFE

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