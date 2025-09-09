Flotilla Sumud, que lleva ayuda a Gaza, reporta un nuevo «ataque con dron» en Túnez
Redacción Internacional, 10 sep (EFE).- La flotilla Sumud, un conjunto de barcos que tiene como destino Gaza para llevar ayuda, fue atacada nuevamente por un dron en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), según informaron este miércoles en sus redes sociales.
«Otra embarcación fue alcanzada en un presunto ataque con drones. No se reportaron heridos», indicó la embarcación en su cuenta de X.
Este es el segundo ataque a una embarcación de la flotilla, luego de que el martes en la madrugada el ‘Family boat’, una de las principales embarcaciones, fuera atacada también por un dron.EFE
