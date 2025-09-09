The Swiss voice in the world since 1935

Fluminense abraza una propuesta para transformarse en una sociedad anónima del fútbol

Este contenido fue publicado en
1 minuto

São Paulo, 8 sep (EFE).- El brasileño Fluminense presentó este lunes ante su Consejo de Administración y sus hinchas una propuesta para transformarse en una Sociedad Anónima del Fútbol (SAF).

La oferta llegó a manos del empresario Carlos de Barros, propietario de LZ Sports, subsidiaria de la empresa de capital privado Lazuli Partners, y fue recibida por el presidente del club, Mário Bittencourt, quien adelantó que será sometida al análisis de «los socios y los hinchas».

En principio, la empresa se propone adquirir el 65 % de la futura sociedad anónima del Fluminense, mientras que el resto continuará siendo una asociación.

A diferencia de Botafogo, en donde un empresario asumió el mando total, el modelo de SAF presentado a Fluminense consta de la venta de acciones de esta empresa a 40 hinchas de alto poder adquisitivo, con una inversión inicial de 500 millones de reales (92 millones de dólares) y la asunción total de la deuda actual del club.

La SAF asumiría el control del fútbol masculino, femenino, las categorías inferiores y el fútbol sala del Fluminense.

El contrato estipula una inversión obligatoria total de 6.400 millones de reales (1.180 millones de dólares) en un plazo de hasta 10 años.

Sin embargo, los dirigentes adelantaron que la votación entre los socios se dará después de la elección presidencial del club, prevista para mediados de noviembre de este año. EFE

adm/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR