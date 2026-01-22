Fluminense ficha al venezolano Jefferson Savarino por cuatro temporadas

1 minuto

Río de Janeiro, 21 ene (EFE).- Fluminense anunció este jueves la contratación del delantero venezolano Jefferson Savarino, quien hará parte del conjunto de Río de Janeiro hasta finales de 2029.

El contrato fue firmado por el futbolista este mismo jueves en el centro de entrenamiento del ‘Flu’ luego de realizarse los exámenes médicos de rigor.

«Estoy muy feliz. Para mí será muy importante ser yo mismo aquí dentro del Fluminense, disfrutando en el campo, en el Maracaná, donde ya jugué muchas veces, pero ahora como mi casa», afirmó Savarino tras sellar el acuerdo.

Según medios locales, como parte de la operación, el Fluminense envió a Botafogo al joven volante Wallace Davi, de 18 años, además de una compensación económica que se estima en 7,5 millones de euros (unos 8,7 millones de dólares).

Con 29 años, el atacante acumula convocatorias con la selección venezolana desde las categorías juveniles.

Formado en el Zulia de Maracaibo, saltó al Real Salt Lake estadounidense que lo cedió entre 2020 y 2022 al Atlético Mineiro, con el que ganó en 2021 la Liga brasileña.

Tras su paso por el conjunto de Belo Horizonte, Savarino regresó al Real Salt Lake para dos años después volver de nuevo a Brasil y unirse a Botafogo, equipo con el que disputó 103 partidos en dos temporadas, en los que anotó 20 goles y repartió 19 asistencias.

En su palmarés figuran dos campeonatos brasileños, una Copa do Brasil, una Copa Libertadores, una Supercopa de Brasil, entre otros. EFE

mat/mp/gbf