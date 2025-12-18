Fluminense lamenta la muerte del jugador ecuatoriano Mario Pineida, asesinado en Guayaquil

São Paulo, 17 dic (EFE).- El club brasileño Fluminense lamentó el fallecimiento del futbolista ecuatoriano Mario Pineida, quien militó en las filas del conjunto de Río de Janeiro durante la temporada 2022 y fue asesinado este miércoles en un ataque armado en el norte de Guayaquil.

A través de sus canales oficiales, el club destacó la trayectoria del lateral y recordó su llegada al inicio de la campaña en la que los cariocas resultaron vencedores del Campeonato estatal.

«Pineida llegó al Tricolor al inicio de la temporada en la que nos coronamos juntos campeones cariocas», señaló el club en su comunicado.

El equipo brasileño manifestó además su «solidaridad con los familiares y amigos» del jugador de 33 años, que actualmente se desempeñaba como lateral en el Barcelona ecuatoriano.

El club, dirigido por el español Ismael Rescalvo, anunció el fallecimiento y señaló que la noticia los tiene «profundamente consternados» y que los «enluta como familia barcelonista».

Pineida nació en la localidad ecuatoriana de Santo Domingo de Los Tsáchilas y fue seleccionado ecuatoriano desde la categoría sub-15 hasta llegan al equipo absoluto.

Comenzó su carrera futbolística en Independiente del Valle, como defensa derecho o izquierdo entre 2010 y 2015. EFE

