Flybondi invertirá 1.700 millones de dólares para incrementar su flota de aviones

1 minuto

Buenos Aires, 2 dic (EFE).- La aerolínea argentina de bajo costo Flybondi, controlada por el fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise, anunció este martes que invertirá 1.700 millones de dólares en la incorporación de hasta 35 aviones de los fabricantes Boeing y Airbus.

La compañía dijo que entre 2027 y 2029 incorporará quince aeronaves Airbus A220-300, con opción a otros cinco adicionales.

Adicionalmente, incorporará diez aeronaves Boeing 737 MAX 10 entre 2027 y 2030, con opción a otros cinco.

«Esta expansión se transforma en un hito estratégico para la aerolínea que buscará así el crecimiento tanto en Argentina como en nuevos mercados de América Latina y el Caribe con modelos de aviones de alta eficiencia y última generación», destacó la aerolínea en un comunicado.

La empresa, fundada en 2016 y que comenzó a operar en Argentina en 2018, posee actualmente una flota de quince aviones.

La compañía aérea, en la que trabajan 1.500 personas, vuela a 16 destinos domésticos y opera rutas a Paraguay, Perú, y Brasil.

En junio pasado, COC Global Enterprise se convirtió en el principal accionista de Flybondi, donde también tiene participación el fondo Cartesian Capital Group. EFE

