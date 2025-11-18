flydubai firma un acuerdo para adquirir 150 aviones Airbus por 24.000 millones de dólares

2 minutos

El Cairo, 18 nov (EFE).- La aerolínea emiratí flydubai anunció este martes la firma de «un acuerdo histórico» valorado en 24.000 millones de dólares para adquirir 150 aviones A321neo del fabricante europeo Airbus, unas entregas que están previstas que comiencen a partir de 2031.

Con la firma de este memorando de entendimiento, flydubai se convierte en un nuevo cliente de Airbus, dijo la aerolínea en un comunicado tras la firma del pacto en la segunda jornada del Salón Aeronáutico de Dubái, donde se han rubricado ya varios acuerdos multimillonarios para la adquisición de aeronaves.

«Esta incorporación estratégica diversifica nuestra flota de aeronaves de fuselaje estrecho y fortalece nuestros planes de expansión a largo plazo», dijo flydubai, que indicó que esto ayudará a convertir al Dubai World Central (DWC) en el aeropuerto «más grande del mundo».

Asimismo, señaló que los nuevos A321neo respaldarán la siguiente fase del desarrollo de su red, acceso a nuevos destinos, y permitirá «satisfacer la creciente demanda» en todos sus mercados, mientras que la aerolínea también busca «establecer una sólida y duradera alianza» con Airbus.

La aerolínea, con sede en Dubái, ha desarrollado una red de más de 135 destinos en 57 países, mientras que los modelos de Airbus adquiridos incorporan las últimas tecnologías con motores de nueva generación que optimizan la eficiencia, permite el ahorro de combustible y una reducción de dióxido de carbono superior al 20 %.

La adquisición de fludubai se suma a la anunciada por la aerolínea de bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Etihad Airways, que este mismo martes encargó 32 aviones de fuselaje ancho a Airbus que serán entregados a partir de 2027. EFE

cgs/jlp