Flydubai retoma una ruta aérea directa entre Dubái y la ciudad siria de Alepo tras 14 años

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Damasco, 20 jul (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Alepo recibió este lunes el primer vuelo de la aerolínea emiratí Flydubai, con el que quedó inaugurada una ruta directa entre la ciudad siria y Dubái tras 14 años de suspensión por la guerra, según informó la agencia oficial siria SANA.

De acuerdo con la agencia, la nueva conexión busca impulsar el tráfico aéreo, ampliar las opciones de viaje para los pasajeros y mejorar la conectividad de Alepo con destinos regionales e internacionales a través del aeropuerto de Dubái.

«Nos complace reanudar nuestras operaciones a Alepo tras casi 14 años de interrupción. La puesta en marcha de nuestro servicio diario a Alepo supone un hito importante en nuestra estrategia de expansión de la red», dijo en un comunicado el director ejecutivo de Flydubai, Ghaith al Ghaith.

El director de la empresa de servicios de aviación Seravia en Alepo, Osama Taljo, afirmó a SANA que la incorporación de Flydubai supone «una importante» ampliación de la oferta de transporte aéreo, al permitir a los pasajeros acceder no solo a Dubái, sino también a otros destinos internacionales, especialmente en Australia y el este de Asia, mediante la red de conexiones de la compañía.

Taljo añadió que la llegada de nuevas aerolíneas a los aeropuertos sirios refleja, en su opinión, una mayor confianza en el sector de la aviación civil del país y contribuye a mejorar los servicios para los viajeros, además de reforzar la conectividad de Siria con otros países de la región y del resto del mundo.

Según SANA, el regreso de Flydubai forma parte de los esfuerzos para ampliar la red de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Alepo, después de que varias aerolíneas árabes y regionales hayan reanudado sus operaciones con este aeropuerto en los últimos meses.

El 1 de junio de 2025, Flydubai se convirtió en la primera aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos en operar un servicio diario entre Dubái y Damasco y debido a la creciente demanda de viajes en esta ruta, la aerolínea ha aumentado la frecuencia de sus vuelos, ofreciendo ahora tres vuelos diarios a la capital siria. EFE

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