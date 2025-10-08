FMI: la economía mundial avanza «mejor de lo temido», pero se mantiene la incertidumbre

1 minuto

Washington, 8 oct (EFE).- La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró este miércoles que la economía mundial se ha comportado «mejor de lo temido», en parte porque el impacto de los aranceles fue menor de lo esperado, aunque la incertidumbre económica global es «la nueva normalidad».

«Por el momento, el mundo ha evitado una guerra comercial», aseguró Georgieva en un evento en Washington que da inicio a las reuniones del FMI y el Banco Mundial (BM), cuya agenda principal tendrá lugar la próxima semana. EFE

jmr/rf