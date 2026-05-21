FMI completa revisión del acuerdo con Argentina y desbloquea 1.000 millones de dólares

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Washington, 21 may (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves que completó la segunda revisión del instrumento de préstamo acordado para Argentina en 2025, lo que supone el desbloqueo de unos 1.000 millones de dólares en fondos adicionales para el país latinoamericano.

«Esto representa un nuevo hito en el marco del programa, cuyo objetivo es consolidar la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y sentar las bases para un crecimiento más sólido y sostenible liderado por el sector privado», detalló el FMI en un comunicado. EFE

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