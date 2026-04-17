FMI destaca que la cuota de renovables en España es clave para suavizar golpe de la guerra

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Washington, 17 abr (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) subrayó este viernes que la alta cuota de renovables en España ha sido clave para suavizar el impacto económico de la guerra contra Irán y que, pese a pronosticar que la inflación en el país alcanzará el 3 % este año, los efectos del conflicto que va a padecer no van a ser muy diferentes con respecto al resto de Europa.

«En términos generales, el impacto que estamos observando no difiere sustancialmente de lo que se está viendo en otros países (europeos). Dicho impacto habría sido aún más acentuado si España no hubiera realizado esos importantes avances para aumentar la cuota de las energías renovables en la generación eléctrica», explicó en rueda de prensa Oya Celasun, subdirectora del departamento Europeo del FMI.

Durante la presentación del informe regional europeo en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, Celasun recordó que «desde hace ya algunos años España se ha situado entre las economías de mayor dinamismo de Europa».

«Se ha beneficiado de una fuerza laboral sólida, cuyo crecimiento se debe en parte a una fuerte inmigración. Asimismo, se ha beneficiado de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y también las políticas implementadas, como la transición energética, han contribuido al crecimiento», añadió

«Por tanto, en cuanto a inflación subyacente, la tasa, de entrada, ya era ligeramente más elevada, impulsada por unos mercados laborales más robustos y dinámicos, así como por un mayor crecimiento salarial. En mi opinión, esto es lo que explica la tasa de inflación de España», aseguró la economista al ser preguntada por el pronóstico del organismo para la subida de precios prevista este año en el país.

En su informe de Perspectiva Económica Global (WEO) presentado esta semana el FMI estima que, en un escenario moderado en el que la guerra en Oriente Medio queda solventada antes del verano, el aumento de precios será este año del 3 % en España, un punto porcentual más en comparación con sus estimaciones anteriores, y el mayor nivel dentro de las grandes economías de la Unión Europea (UE). EFE

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