FMI y Argentina se verán la próxima semana para desbloquear 1.000 millones de dólares más

2 minutos

Washington, 14 may (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó este jueves que la próxima semana tendrá lugar la reunión con las autoridades de Argentina para desbloquear otra inyección adicional de 1.000 millones de dólares para el país sudamericano.

«La próxima semana se celebrará una reunión con la junta directiva (del FMI). Tras la aprobación por parte de la junta, podrá efectuarse un desembolso de 1.000 millones de dólares», explicó en rueda de prensa en Washington la portavoz del FMI, Julie Kozack.

La reunión está ligada al acuerdo para la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) anunciado el pasado 15 de abril.

Con este monto Buenos Aires lograría ya tener acceso a unos 15.000 millones de dólares del programa de financiación a 48 meses acordado en abril de 2025 con el FMI por un total de 20.000 millones de dólares.

Kozack subrayó que el plan de estabilización del Gobierno de Javier Milei «continúa arrojando resultados importantes» y que factores como la reciente mejora de calificación crediticia para Argentina por parte de la agencia Fitch muestran que las reformas han cobrado aún más fuerza.

También reiteró que el FMI ve de manera muy positiva el compromiso de Buenos Aires para con su objetivo de «déficit cero».

«Puedo decir es que las autoridades han demostrado un compromiso firme e inquebrantable con un ancla fiscal de equilibrio cero. Dicha ancla fiscal -como ya hemos comentado aquí anteriormente- es, a nuestro juicio, un elemento crítico para apuntalar el descenso de la inflación y para restaurar la confianza y la estabilidad macroeconómica en Argentina», concluyó la portavoz. EFE

asb/mf