Los 'extras' en el arte 22 de noviembre de 2017 - 14:09 El empleo de cuerpos humanos como elemento de obras de arte es un fenómeno que inició hace 20 años y que se popularizó después del 2000, con ejemplos en exhibiciones de artistas como Ai WeiWei, en el Museo de Arte Contemporáneo Migros en Zúrich. Los ‘cuerpos extra’ es el nombre de la muestra abierta a mediados de noviembre en la ciudad suiza, como parte del proyecto 'Fairytale' de Ai Weiwei ‘Fairytale’ en el que participaron 1,001 personas de toda China y que fue presentado en la exhibición 'documenta 12' en Alemania en 2007. Toda esta gente viajó fuera del país. Para muchos se trató de la primera vez fuera de China. Abordaron temas como identidad, memoria, amor y sueños. Este proyecto fue una oportunidad para establecer un díalogo cultural.