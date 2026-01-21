Fondo de pensiones sueco se deshace de bonos del Tesoro de EEUU por situación política

Copenhague, 21 ene (EFE).- Alecta, uno de los principales fondos de pensiones de Suecia, se ha deshecho de la mayor parte de sus bonos del Tesoro de Estados Unidos debido a la poco predecible situación política en este país bajo el presidente Donald Trump.

«El motivo de la venta es un aumento del riesgo vinculado a la política menos predecible de EE.UU. bajo el mandato del presidente Donald Trump», señaló al diario económico sueco Dagens Industri el responsable de gestión de capital de Alecta, Pablo Bernengo.

Alecta aludió también como motivos al creciente déficit presupuestario y al aumento de la deuda pública de Estados Unidos, cuyo interés por hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia ha generado tensiones a nivel mundial.

«Desde comienzos de 2025, varias veces hemos reducido nuestros bonos estatales estadounidenses, en total la reducción equivale a la mayor parte de nuestro paquete», declaró Bernengo a ese diario.

Alecta poseía hace un año bonos estadounidenses por valor de unos 100.000 millones de coronas suecas (9.333 millones de euros) y ha vendido ya cerca del 80 %, según Dagens Industri.

Este fondo sueco gestiona un capital de alrededor de 1,3 billones de coronas suecas (125.000 millones de euros) y tiene 2,8 millones de clientes privados.

Un fondo de pensiones danés, AkademikerPension, había anunciado la víspera que vendrá sus bonos del Tesoro de Estados Unidos por la mala situación financiera del Gobierno de EE.UU.

Su responsable de inversiones, Anders Schelde, dijo a Efe que la venta «no está directamente relacionado con la actual disputa entre EE.UU. y Europa pero, por supuesto, ésta no hizo que fuese más difícil tomar la decisión».

AkademikerPension, con unas inversiones totales que según su página web ascienden a 164.000 millones de coronas danesas (unos 22.000 millones de euros), posee en estos momentos bonos del Tesoro de Estados Unidos por valor de 100 millones de dólares (unos 85,24 millones de euros). EFE

