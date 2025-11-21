Fondo OPEP prestará a Nicaragua 25 millones de dólares para construir carretera

San José, 21 nov (EFE).- El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional prestará a Nicaragua 25 millones de dólares para financiar la construcción de una carretera que conectará con Managua, informó este viernes el Diario Oficial La Gaceta.

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizaron al ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Mojica Aguirre, a suscribir en nombre y representación del Gobierno nicaragüense ese préstamo por 25 millones de dólares con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Los recursos serán utilizados para financiar la fase 1 de un proyecto de infraestructura vial que conectará Masaya con la comunidad de Sabana Grande, de Managua, precisó el Ejecutivo sandinista a través del acuerdo presidencial 190-2025.

El organismo ejecutor de ese proyecto será la Alcaldía de Managua, administrada por los sandinistas, de acuerdo con la información.

El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP) es una institución multilateral de financiamiento para el desarrollo creada en 1976 por los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).EFE

