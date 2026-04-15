Fondo saudí invirtió 170.000 millones de euros en proyectos de modernización en 5 años

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El Cairo, 15 abr (EFE).- El Fondo de Inversiones Públicas (PIF, en inglés), uno de los mayores del mundo, invirtió unos 170.000 millones de euros en proyectos de modernización del rico e influyente reino de Arabia Saudí entre 2021 y 2015, informó este miércoles un comunicado oficial saudí.

Esos datos fueron anunciados con ocasión de la aprobación hoy por el Consejo de Administración del PIF, encabezado por el príncipe heredero y primer ministro, Mohamed bin Salmán, del nuevo plan quinquenal del PIF, centrado en proyectos como infraestructura, turismo, energía renovable e Inteligencia Artificial.

Según la nota, la nueva Estrategia del PIF 2026-30 se basa en tres carteras de inversión que cubren ámbitos como turismo, viajes y entretenimiento, desarrollo urbano, industrias avanzadas e innovación, industria y logística, energía limpia y renovable e infraestructura hídrica.

También incluyen la finalización de los megaproyectos de la ciudad futurista NEOM, además de «incrementar el impacto económico de las empresas del Fondo, y apoyar su capacidad para atraer inversiones locales e internacionales y transformarlas (las empresas locales) en líderes (de sus sectores) a nivel mundial», destaca la nota.

«Esas carteras abren la puerta a mayores oportunidades y alianzas con el sector privado local como inversor, socio y proveedor, para ser un socio activo en el desarrollo sostenible, además de atraer socios e inversores internacionales», apunta el comunicado, lreproducido por la agencia de noticias oficial saudí, SPA.

Subrayó que el fondo consiguió incrementar los activos bajo su gestión de 500.000 millones de riales saudíes (más de 113.000 millones de euros) en 2015 a hasta más de 3,4 billones de riales en 2025 (alrededor de 769.450 millones de euros).

El documento señaló que en el plan estratégico anterior (2021-25) el PIF invirtió «aproximadamente 750.000 millones de riales saudíes (169.732 millones de euros) en nuevos proyectos a nivel nacional», además de «contribuir con un total acumulado de 910.000 millones de riales (alrededor de 206.000 millones de euros) al PIB real no petrolero del reino» (un 10 %) durante ese periodo.

El gobernador del PIF, Yasir al Rumayyan, celebró la aprobación del nuevo plan, confiando en que «representa una progresión natural en la trayectoria de crecimiento del fondo y ofrece a nuestros socios nuevas oportunidades para invertir con él en activos de alto valor y sistemas económicos integrados».

«Durante los próximos cinco años, el Fondo seguirá consolidando sus logros y reforzando su liderazgo internacional para alcanzar el éxito», añadió tras recordar que «en menos de una década, el fondo impulsó megaproyectos y desarrollos inmobiliarios sin precedentes».

En la Visión 2030, aprobada en 2017 y con la que Arabia Saudí pretende minimizar su dependencia de la venta del petróleo, Riad desarrolla varios de megaproyectos, como la ciudad futurista de Neom y The Line, a través del PIF.

Sin embargo, Arabia Saudí ha tenido que revisar los planes de estos proyectos que se han topado con numerosos obstáculos, como el aumento de los costes y los bajos precios del petróleo que han afectado al país, lo que les ha forzado a dejar más espacio al sector privado para invertir. EFE

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