Fondo soberano noruego establece alianza con firma de inversión Asna Partners en EE.UU.

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Berlín, 7 jul (EFE).- El Fondo Global de Pensiones del Estado noruego, que coloca los ingresos del gas y del petróleo de este país nórdico en el extranjero y es considerado el mayor fondo soberano del mundo, ha establecido una alianza con la firma de inversión inmobiliaria estadounidense Asna Partneras en la que invertirá 500 millones de dólares y tendrá una participación del 49 %.

Norges Bank Investment Management (NBIM), que gestiona el fondo, informó en un comunicado de la alianza, que invertirá en propiedades comerciales y las gestionará en todo Estados Unidos.

NMIB se ha comprometido en concreto a invertir 500 millones de dólares estadounidenses, a cambio de lo cual tendrá una participación del 49 % en la alianza.

La alianza invertirá en centros comerciales al aire libre y en calles comerciales ubicadas en mercados de todo EE.UU. con una demografía atractiva.

La inversión se realizará a través de una o varias empresas conjuntas, cada una con un socio distinto. EFE

cae/ajs