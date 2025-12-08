Fondos de Oriente Medio y Jared Kushner apoyan oferta de Paramount por WBD, según medios

Nueva York, 8 dic (EFE)- La oferta pública de adquisición hostil que lanzó Paramount Skydance este lunes para adquirir Warner Bros. Discovery, valorada en más de 108.000 millones de dólares, ha puesto bajo el foco a los inversores que respaldan la operación, incluyendo fondos soberanos de Oriente Medio y de la firma privada del empresario Jared Kushner, exasesor y yerno de Donald Trump, recogen medios locales.

Según portales como Deadline y Fortune, la operación cuenta con fondos soberanos procedentes de Arabia Saudí, Catar y Abu Dabi, que aportarían capital para cubrir parte de los 41.000 millones de dólares en ‘equity’, el capital que se pagaría directamente a los accionistas de WBD por sus acciones, complementando los 54.000 millones en deuda asegurada con bancos estadounidenses como Citigroup, Bank of America y Apollo Global Management.

A estas cantidades hay que agregar otros 13.000 millones en ajustes financieros, lo que lleva a una valoración total de aproximadamente 108.000 millones de dólares.

Por su parte, Kushner, exasesor principal de Trump durante su primera presidencia -con responsabilidades en política exterior y negociaciones internacionales-, participa a través de su firma de inversión privada Affinity Partners, que vuelve así a la escena corporativa con un «papel decisivo» en esta operación, según Fortune.

La implicación de Kushner, que mantiene lazos comerciales y de inversión en Oriente Medio a través de su firma, y de los fondos soberanos marca un giro «poco habitual en transacciones de esta magnitud» y en este sector, agrega la publicación, ya que combina capital extranjero con actores vinculados a la política estadounidense.

Según Fortune, esta combinación es lo que permite a Paramount presentar una oferta que supera en 17.600 millones de dólares a la propuesta previamente acordada por WBD con Netflix.

Mientras, Deadline resalta que la participación de estos inversores internacionales «añade una dimensión geopolítica a la disputa corporativa», destacando la financiación de Oriente Medio en compañías con alcance global en entretenimiento, noticias y streaming.

WBD controla activos clave como Warner Bros., HBO Max y CNN, que forma parte de su división de canales de cable y noticias, Global Networks, mientras que la participación de Kushner introduce «un vínculo directo con una figura política de alto perfil».

Aunque la oferta hostil sigue pendiente de la aceptación de los accionistas de WBD y de las evaluaciones regulatorias en Estados Unidos, el respaldo de estos fondos garantizaría que Paramount puede «sostener una propuesta firme y rápida, en efectivo», según el portal, aumentando la presión sobre Netflix.

Según Paramount, su oferta proporciona a los accionistas 18.000 millones de dólares más en efectivo que la contraprestación de Netflix, garantizando 30 dólares por acción en efectivo al valorar la compañía en alrededor de 108.000 millones de dólares, incluyendo la deuda.

La compañía afirmó hoy que se dirige a los accionistas con esta opa hostil porque el consejo de administración de WBD está «persiguiendo una propuesta inferior» que conduciría a «un proceso complicado de aprobación regulatoria».

Paramount ha ofrecido comprar la totalidad de WBD, incluyendo el estudio de cine Warner Bros., el servicio de streaming HBO Max y una cartera de canales de cable, entre ellos CNN.

Los canales de cable no forman parte del acuerdo con Netflix. EFE

